Sự việc xảy ra vào 8h14 ngày 2/1, trên quốc lộ 5, hướng đi Hải Phòng. Thời điểm trên, một chiếc xe ô tô đang lưu thông trên quốc lộ bất ngờ gặp 2 người đi xe máy sang đường mà không chú ý quan sát.

Lúc này, tài xế ô tô đã phải phanh xe lại để tránh xảy ra va chạm. Nghe thấy tiếng phanh gấp, người phụ nữ ngồi phía sau cuống cuồng nhảy khỏi xe.



Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera giám sát ghi lại. May mắn là không có ai bị thương.

Tác giả: Hải Vân (tổng hợp)



Nguồn tin: Báo Người đưa tin