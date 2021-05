Chợ Hà Tĩnh vắng bóng thịt bò

Hơn 2.200 con trâu, bò chết vì bệnh Ngày 13-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Hùng - chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh - cho hay đến nay bệnh viêm da nổi cục đã xuất hiện tại 205 xã của toàn bộ 13 huyện, thành phố và thị xã với hơn 16.880 con mắc, trong đó số lượng trâu, bò chết do mắc bệnh là 2.224 con. "Bệnh viêm da nổi cục lây lan và gây nguy hiểm cho trâu, bò, song bệnh này không lây lan sang người. Hơn nữa, việc giết mổ trâu bò hiện nay được kiểm soát chặt nên người dân đừng nên quá lo lắng, quay lưng với sản phẩm này", ông Hùng nói. Nghệ An là địa phương có tổng đàn trâu bò lớn nhất cả nước, chiếm tới 10%. Bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò đã lan đến 19/21 huyện, thành phố, thị xã ở tỉnh này và khiến hơn 1.500 con trâu, bò trên địa bàn tỉnh mắc bệnh. Số bò, bê, nghé phải tiêu hủy là 108 con với trọng lượng gần 18 tấn. Ông Ngô Đức Quỳnh - phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y Nghệ An - cho biết đến nay Nghệ An đã triển khai tiêm vắc xin được 60% tổng đàn trâu bò (hơn 450.000 liều/750.000 con). Khó khăn trong công tác phòng chống dịch viêm da nổi cục trên trâu bò hiện nay là người dân chưa chủ động đăng ký tiêm phòng cho gia súc để ngành thú y có kế hoạch nhập vắc xin từ nước ngoài về. Với giá gần 40.000 đồng/liều, nếu được tiêm phòng thì trâu bò sẽ không mắc bệnh và chết. Hiện nay tỉnh có cơ chế hỗ trợ khoảng 28.000 đồng/liều vắc xin cho các địa phương", ông Quỳnh nói.