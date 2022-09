Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc và Trung Bộ mưa to đến mưa rất to trong những ngày tới

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (23/9): ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/9 đến 03h ngày 23/9 có nơi trên 60mm như: Nam Thịnh (Thái Bình) 126.8mm, Xuân Thủy (Nam Định) 63.4mm, Thanh Hương (Nghệ An) 60.8mm, Hội Khách (Quảng Nam) 65.8mm, Hội An (Quảng Nam) 70mm,…

Dự báo: từ ngày 23/9 đến đêm 24/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 200-350mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Mưa xối xả tại các tỉnh miền Trung trong đợt mưa từ ngày 22/9-24/9. Ảnh minh họa



Đặc biệt, tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa lưu ý mưa to đến rất to sẽ diễn ra vào hôm nay 23/9 (mức vừa), đêm nay (mưa to dần) và ngày mai 24/9 (mưa rât to).

Ngày và đêm 23/9, ở khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100m (mưa dông tập trung vào thời gian chiều và tối); khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo: mưa to đến rất to ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị; mưa vừa, mưa to ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có khả năng kéo dài đến ngày 25/9. Mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới.

Khu vực Hà Nội: từ ngày 23/9 đến đêm 24/9 có mưa vừa và dông, có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trên biển, hiện nay (23/9), ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông. Dự báo: ngày và đêm 23/9, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Về nguyên nhân đợt mưa lớn đang xảy ra ở miền Bắc, miền Trung, ông Nguyễn Hữu Thành Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, năm nay do anh hưởng của Lanina nên không khí lạnh có thể hoạt động sớm và mạnh hơn bình thường.

Theo dự báo hiện tại, sẽ có đợt không khí lạnh yếu ảnh hưởng đến nước ta kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới cùng với hoạt động của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao có thể gây mưa to đến rất to và dông cho các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ như trên.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cần rà soát các điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh.

Tác giả: Hạ Vũ

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn