Chi 27 tỷ mua ghế quan ở Trung ương, "quý bà" bị lừa đau đớn

Ngày 15/1, VKSND TP Hà Nội cho biết, vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Lê Văn Hồng (SN 1976, cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu sách và học liệu giáo dục) và Cù Đăng Thành (SN 1989, cựu cán bộ Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bị can Thành và Hồng nói với bà Phan Thị Phương H. – giám đốc trung tâm của một trường đại học, có nhu cầu làm việc ở cơ quan trung ương, rằng có thể xin cho bà H. làm Vụ phó Vụ Quan hệ Quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ với giá 800.000 USD (khoảng 17 tỷ đồng).

Để bà H. tin, hai bị can Thành và Hồng nói ông Thành học cùng ông Vũ Chí H. (Phó Vụ trưởng một Vụ quản lý thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính) tại lớp nghiên cứu sinh khóa 2014-2017. Theo đó, ông Thành có thể nhờ ông H. xin cho bà H. vào chức vụ trên.

Bà H. nhận lời, bị can Thành yêu cầu bà H. phải chuyển trước 10 tỷ đồng và đặt mua ô tô Camry để làm quà biếu ông H.

Ảnh minh họa.



Ngoài con số 17 tỷ thống nhất ban đầu, bị can Thành yêu cầu bà H. đưa thêm hơn 9 tỷ đồng mà không nói cho đồng phạm – bị can Hồng biết.

...

Trong vòng 1 năm rưỡi, từ ngày 8/8/2016-12/2/2018, bà H. đã 14 lần chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của bị can Thành với tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng, và gửi 1 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry Q ASV50L trị giá hơn 1,6 tỷ đồng để “chạy” việc.

Sau khi được bà H. bàn giao xe, bị can Thành không tặng mà giữ lại sử dụng cá nhân. Ngày 17/11/2016, bị can Thành yêu cầu bà H. mua thêm 1 ô tô để đưa đón ông H. Bà H. mua tiếp chiếc Toyota Prado trị giá hơn 2,2 tỷ đồng rồi giao xe cho bị can Thành.

Viện KSND TP Hà Nội xác định tổng số tiền bị cáo Thành đã lừa đảo chiếm đoạt của bà H. là hơn 27,7 tỷ đồng. Bị can Hồng có vai trò đồng phạm giúp sức cho Thành lừa đảo chiếm đoạt 17 tỷ đồng của bà H., được Thành chia cho 1 tỷ đồng.

Hiện bị can Hồng đã khắc phục 1 tỷ đồng, Thành khắc phục hơn 2 tỷ đồng và chiếc xe ô tô Toyota Prado cho bà H. Chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry Q ASV50L cũng được cơ quan điều tra trao trả cho bà H.

Hiện vụ chi 17 tỷ để mua ghế ở cơ quan Trung ương đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Gia Đạt



Nguồn tin: kienthuc.trithuccuocsong.vn