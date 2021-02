Cháu đồi bại định hãm hại bác, bỏ chạy vì bị dọa

Ngày 2/2, Cơ quan CSĐT công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Mạnh Tưởng (31 tuổi, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) về tội hiếp dâm. Nạn nhân là người phụ nữ ở cùng thôn và có quan hệ họ hàng với đối tượng.

Chiều 2/2, trao đổi với PV, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Hồng Sơn cho biết: "Đối tượng hôm đó có đi đám cưới ở gần khu vực trang trại nhà người phụ nữ 50 tuổi. Sau khi uống rượu ở đám cưới, hắn lẻn vào trang trại của người phụ nữ này và định thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên khi bị nạn nhân cầm điếu cày của chồng dọa thì đối tượng bỏ chạy.

Giữa đối tượng và nạn nhân có quan hệ họ hàng, hắn phải gọi nạn nhân bằng bác. Trước đó Tưởng vẫn thường sang nhà nạn nhân chơi và không có vấn đề gì. Sự việc xảy ra có thể do đối tượng say rượu nên không điều chỉnh được hành vi của mình".

Theo Chủ tịch Hội phụ nữ xã Hồng Sơn thông tin, hôm xảy ra sự việc là vào ban ngày, khi nạn nhân về cho gà ăn thì xảy ra chuyện. Tuy nhiên với sự chống cự quyết liệt, cộng với sức khỏe tốt nên người phụ nữ đã không bị đối tượng làm hại.

"Nhìn bên ngoài nạn nhân có ngoại hình to, cao và sức khỏe tốt, còn đối tượng thấp bé hơn nên cũng khó có thể chống trả được. Sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân đã trình báo công an và hiện đối tượng này đã bị công an bắt giữ" -đại diện Hội phụ nữ xã chia sẻ.

Theo thông tin ban đầu, sáng 23/1, Tưởng đến giúp đám cưới một gia đình ở xã Hồng Sơn và ở lại uống rượu. Sau đó, Tưởng cùng bạn đến một quán bia trong xã tiếp tục uống bia.

Chiều cùng ngày, Tưởng đi xe máy đến trang trại của một người phụ nữ ở cùng thôn và ngủ tại lều trong trang trại.

Khi thấy người phụ nữ này đi vào lều, Tưởng lao tới ôm và thực hiện hành vi đồi bại. Nạn nhân chống trả quyết liệt nên Tưởng bỏ đi và đến một nhà nghỉ trong xã thuê phòng ngủ tiếp. Sau khi bị bắt, Tưởng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

