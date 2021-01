Chân dung tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Lê Văn Thái.



Chiều 18/1, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trao quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đối với Đại tá Lê Văn Thái.

Đại tá Lê Văn Thái, sinh năm 1966, quê quán tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, đã trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an Nghệ An.

...

Phát biểu giao nhiệm vụ đối với tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng Đại tá Lê Văn Thái sẽ phát huy tối đa năng lực sở trường, cống hiến hết tâm sức, trí tuệ cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi lý luận gắn với thực tiễn, phát huy trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm, hết lòng, hết sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Công an Nghệ An.

Tác giả: Sỹ Tân

Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư