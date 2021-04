Chân dung bốn Giám đốc công an tỉnh vừa được điều động, bổ nhiệm

Thứ trưởng Lê Quý Vương tặng hoa chúc mừng đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh CAND



Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Ngày 22/4, tại trụ sở Công an tỉnh Nghệ An, Bộ Công an đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đại tá Phạm Thế Tùng (SN 1972, quê tỉnh Hưng Yên) có trình độ thạc sĩ, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Năm 2012, đại tá Tùng giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên). Năm 2014, đại tá Phạm Thế Tùng được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Tháng 10/2019, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Phạm Thế Tùng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Thượng tướng Lê Quý Vương trao quyết định cho Đại tá Bùi Duy Hưng. Ảnh CAND



Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh

Ngày 20/4, Bộ Công an đã công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Bùi Duy Hưng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Trước khi được điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, đại tá Bùi Duy Hưng giữ chức vụ Phó Cục trưởng, thư ký lãnh đạo Bộ Công an.

Đại tá Bùi Duy Hưng (Sn 1978, quê tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). Đại tá Hưng từng trải qua nhiều vị trí, nhiệm vụ công tác từ cấp cơ sở, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong Công an Nhân dân.

...

Tính đến thời điểm hiện tại, đại tá Bùi Duy Hưng và thượng tá Nguyễn Quốc Toản (SN 1978, quê huyện An Lão, TP Hải Phòng) Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang là hai vị Giám đốc Công an tỉnh trẻ nhất cả nước.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chúc mừng Đại tá Trần Minh Tiến. Ảnh CAND



Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Trước đó, ngày 1/3, Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm đại tá Trần Minh Tiến giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Trần Minh Tiến (SN 1967, quê huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam). Trước khi nhận nhiệm vụ mới, đại tá Tiến giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao quyết định và chúc mừng Đại tá Lê Vinh Quy. Ảnh CAND



Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Cũng trong ngày 1/3, Bộ trưởng Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an Đắk Lắk sẽ nhận nhiệm vụ mới là Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương.

Đại tá Quy nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng năm 2020.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Tiền Phong