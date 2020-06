Chân dung 6 nữ tướng Công an nhân dân Việt Nam

Nữ thiếu tướng công an nhân dân đầu tiên

Ngày 13/7/2013, bà Bùi Tuyết Minh được thăng quân hàm Thiếu tướng, trở thành nữ Thiếu tướng đầu tiên trong lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh sinh năm 1962 tại Hà Tiên (nay là thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang).

Năm 1981, khi 19 tuổi, bà được tuyển vào công an với nhiệm vụ của một trinh sát an ninh tại địa bàn Kênh Cụt, phường An Hoà, TP Rạch Giá.



Năm 1989, bà làm Phó trưởng phòng Tham mưu Ban chỉ huy an ninh. Năm 1996, bà Bùi Tuyết Minh giữ vị trí Trưởng phòng Công tác chính trị.

Năm 1999, bà làm Trưởng phòng Tổ chức, rồi trở thành Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang vào năm 2004.

Tháng 6/2011, bà Minh được bổ nhiệm Giám đốc công an tỉnh Kiên Giang, thăng quân hàm Đại tá trước thời hạn 1 năm, trở thành nữ Giám đốc công an cấp tỉnh/thành đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam thời điểm đó.

Đến 13/7/2013, bà Minh được phong quân hàm Thiếu tướng, trở thành nữ Thiếu tướng đầu tiên của lực lượng công an nhân dân. Bà cũng từng là nữ Đại biểu Quốc hội duy nhất của ngành công an tại Quốc hội khóa XII.

Nữ Trung tướng công an đầu tiên

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp sinh năm 1960, quê ở tỉnh Hậu Giang, được tuyển dụng vào ngành năm 1975.

Tháng 7/2011, bà đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Cần Thơ.

Bà Trần Thị Ngọc Đẹp được biết đến như một nữ Giám đốc có nhiều tâm huyết trong việc xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong tình hình mới.



Tháng 12/2013, bà được phong quân hàm Thiếu tướng, trở thành nữ tướng Công an thứ hai của Việt Nam và là nữ tướng duy nhất của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy toàn quốc.

Năm 2018, bà được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc và được phong hàm Trung tướng. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên trong ngành Công an được phong quân hàm Trung tướng.

Ngày 5/5/2020, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp nhận quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí.

Thiếu tướng Hoàng Thị Thủy

Bà Hoàng Thị Thuỷ quê quán tại tỉnh Thanh Hóa. Năm 2014, bà được phong quân hàm Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam, trở thành người phụ nữ thứ ba trong lực lượng được phong quân hàm Thiếu tướng. Thiếu tướng Hoàng Thị Thủy là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Thiếu tướng Hoàng Thị Thuỷ trong buổi làm việc với UBKT Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình.



Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt

Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt quê quán tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Bà Nhữ Thị Minh Nguyệt từng trải qua các chức vụ khác nhau trong ngành Công an: Trưởng ban công tác Phụ nữ của Tổng cục phòng chống tội phạm, Phó cục trưởng Cục Chính trị Hậu cần Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Phó Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần cảnh sát Chủ tịch Hội phụ nữ Tổng Cục VI (Bộ Công an); Cục trưởng Cục Chính trị Cảnh sát, Bộ Công an.





Tháng 10/2017, bà Nhữ Thị Minh Nguyệt được phong cấp hàm Thiếu tướng Công an nhân dân.

Tháng 9/2018, bà được phân công sang giữ chức Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường, Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân

Bà Nguyễn Thị Xuân sinh năm 1967, quê Thái Bình. Bà có nhiều năm công tác trong lĩnh vực an ninh tại địa bàn Tây Nguyên, từng là cán bộ trinh sát, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng An ninh Công an tỉnh Đắk Lắk; Phó Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên, Tổng cục An ninh; Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tháng 11/2019, khi đang trên cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, bà Nguyễn Thị Xuân được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách Hành chính, Tư pháp, Bộ Công an.





Bà Nguyễn Thị Xuân là ĐBQH Khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội.

Tháng 12/2019, Bà Nguyễn Thị Xuân được phong quân hàm Thiếu tướng Công an nhân dân.

Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến

Ngày 4/6/2020, Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến được Bộ trưởng Tô Lâm bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an thay Thiếu tướng Tô Văn Huệ.



Trước đó, từ tháng 3/2014, bà Ngô Thị Hoàng Yến là Thượng tá công an, Giám đốc Trung tâm Thông tin Quốc gia về tội phạm thuộc Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, Bộ Công an.

Tháng 8/2019, Ngô Thị Hoàng Yến là Đại tá, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

Cuối năm 2019, bà được phong quân hàm Thiếu tướng.

