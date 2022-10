Chân dung 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung và ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng/ Báo Nghệ An



UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Nguyễn Viết Hưng đã công bố quyết định số 1282/QĐ-TTg ngày 22/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Bùi Thanh An, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nghệ An; Quyết định số 1279/QĐ-TTg ngày 22/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Đệ, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã tiến hành bỏ phiếu kín, bầu bổ sung ông Bùi Thanh An, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Đệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026, với 79/79 đại biểu có mặt đồng ý.

Ông Nguyễn Văn Đệ sinh ngày 10/7/1970, quê quán tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc. Ông Nguyễn Văn Đệ có trình độ Đại học Thuỷ Lợi, chuyên nghành công trình thuỷ điện; thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; cao cấp lý luận chính trị; Huân chương Lao động hạng ba năm 2020..

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Văn Đệ đã kinh qua các chức vụ như: Từ tháng 12/1993-7/1995, ông là cán bộ kỹ thuật đội xây lắp 1 - Công ty xây dựng Thuỷ lợi 3 (Nghệ An).

Tháng 7/1995-10/1996, Trưởng ban công trường - CTCP Xây dựng Thuỷ lợi 3 (Nghệ An).

Tháng 10/1996-9/1998, Đội phó đội xây lắp 1 - CTCP Xây dựng Thuỷ lợi 3 (Nghệ An).

Tháng 9/1998-10/2004, Đội trưởng đội xây lắp 4 - CTCP Xây dựng Thuỷ lợi 3 (Nghệ An).

Tháng 10/2004-10/2007, ông làm Phó Giám đốc CTCP Xây dựng Thuỷ lợi 3 (Nghệ An).

Tháng 10/2007-7/2009, Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc CTCP Xây dựng Thuỷ lợi 3 (Nghệ An).

Tháng 7/2009-12/2012, ông làm Bí thư chi bộ - Trưởng ban BQL dự án Nghành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An.

Tháng 12/2012-2/2016, UVBCH Đảng bộ Tỉnh Nghệ An khoá XVIII, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An.

Tháng 2/2016-12/2019, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Yên Thành, Đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 12/2019-5/2020, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, Đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 5/2020-7/2020, Bí thư Đảng uỷ Sở, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An.

Tháng 7/2020-nay, UVBCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng uỷ Sở, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An. Đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong khi đó, ông Bùi Thanh An sinh ngày 21/6/1971, quê quán xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu. Ông là thạc sĩ tài chính - lưu thông tiền tệ và tín dụng; cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ông từng kinh qua các chức vụ như: Từ tháng 8/1994-7/1998, ông là Chuyên viên Ban Đối ngoại Nghệ An; Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 1995-2000.

Tháng 8/1998-12/2009, ông làm Phó phòng, Trưởng phòng Ngân sách tỉnh - Sở Tài chính Nghệ An.

Tháng 12/2009-3/2019, ông làm Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An; Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp; Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Nghệ An; Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Tỉnh uỷ, Bí thư Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh uỷ.

Tháng 3/2019 - nay, ông làm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Nghệ An.

