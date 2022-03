Cặp đôi diễn viên nổi tiếng “Hạ cánh nơi anh” tổ chức đám cưới

Cặp đôi nổi tiếng trong phim "Hạ cánh nơi anh," Hyun Bin và Son Ye-jin. (Nguồn: koreaherald.com)



Cặp đôi diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc trong bộ phim truyền hình gây nhiều tiếng vang "Crash Landing On You” (Hạ cánh nơi anh) Hyun Bin và Son Ye-jin sẽ tổ chức hôn lễ ngày 31/3 tại Seoul.

Đám cưới được tổ chức tại Grand Walkerhill Seoul ở phía Đông Seoul lúc 16h ngày 31/3 (theo giờ địa phương). Khách mời cũng rất hạn chế, chỉ có bố mẹ, người thân và bạn bè của cô dâu, chú rể.

Thông tin về lễ cưới không được công bố. Nguồn tin từ người thân cho biết nam diễn viên Jang Dong-gun, một người bạn lâu năm của chú rể Hyun Bin được cho là sẽ có bài phát biểu chúc mừng.

...

Cặp đôi được hâm mộ nhất trong giới điện ảnh Hàn Quốc đã công bố quyết định kết hôn vào tháng trước, khoảng hai năm sau khi họ bắt đầu hẹn hò.

Chú rể Hyun Bin, 39 tuổi và cô dâu Son Ye-jin, 40 tuổi đã nảy sinh tình cảm sau khi họ cùng hợp tác trong các dự án phim "The Negotiation" năm 2018 và "Crash Landing On You," bộ phim truyền hình ăn khách toàn cầu 2019-2020 của TvN.

Hyun Bin bắt đầu nổi lên từ năm 2003 qua bộ phim "Nonstop 4" và dần nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà cả với khán giả châu Á sau các vai diễn trong "My Lovely Sam-soon" và "Secret Garden."

Trong khi đó, cô dâu Son Ye-jin là nữ minh tinh hàng đầu với rất nhiều phim nổi tiếng. Sau thành công vang dội của "Crash Landing On You,” Son Ye-jin hiện đang thủ vai nữ chính trong phim “Thirty-Nine” công chiếu tại Hàn Quốc và trên Netflix./.

Tác giả: Khánh Vân

Nguồn tin: Việt Nam Plus