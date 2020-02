Cảnh sát Anh thăm gia đình 39 nạn nhân Việt chết trong container

Theo thông cáo từ Đại sứ quán Anh và cảnh sát Essex, những cuộc gặp mặt này do cán bộ thực thi pháp luật địa phương ở mỗi tỉnh thành mà Cảnh sát Essex đến thăm chủ trì, bao gồm: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế, Hải Phòng và Hải Dương. Các thành viên của Bộ Công an và đại diện Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cũng có mặt để hỗ trợ những buổi gặp mặt này.

Đại diện cảnh sát Anh, Bộ Công an Việt Nam và đại sứ quán Anh. (Ảnh: Essex Police)

Ông Gareth Ward, Đại sứ Anh tại Việt Nam, chia sẻ: “Trong chuyến thăm của tôi tới hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tháng 1/2020, tôi đã gặp thành viên gia đình của một số nạn nhân và cam kết với họ rằng Vương quốc Anh sẽ làm hết sức để hỗ trợ cuộc điều tra về sự ra đi người thân của họ. Tôi rất vui mừng rằng Cảnh sát Essex và Bộ Công an Việt Nam đã hợp tác rất hiệu quả, giúp đẩy nhanh quá trình điều tra ở Anh cũng như ở Việt Nam.”

Trong các chuyến thăm, đoàn “gửi lời chia buồn trực tiếp đến các gia đình và trả lời bất cứ câu hỏi nào, cũng như thu thập thông tin từ các thành viên gia đình về hoàn cảnh khiến người thân của họ đến Anh” – thông cáo của cảnh sát Essex cho biết. Đây là cơ hội để các gia đình nạn nhân được biết thêm về quá trình nhận dạng, điều tra và quan trọng nhất là nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ các cán bộ liên lạc.

Trợ lý trưởng cảnh sát (ACC) Tim Smith của bộ phận trọng án Kent và Essex cho biết: “Chuyến đi này là vô cùng quan trọng để đảm bảo chúng tôi có thể mang đến cho gia đình các nạn nhân sự hỗ trợ tốt nhất có thể từ Essex. Các sĩ quan và nhân viên của chúng tôi đã làm việc vất vả cho điều này và tôi hy vọng nó mang đến sự an ủi nhỏ với gia đình các nạn nhân sau sự kiện bi kịch. Một trong những thách thức lớn trong quá trình điều tra là phạm vi địa lý. Chúng tôi vô cùng biết ơn rằng nhờ liên lạc với các gia đình qua điện thoại, chúng tôi đã có thể đến Việt Nam và trực tiếp chia buồn cũng như cung cấp sự hỗ trợ của mình.”

Ông cũng gửi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp ở Việt Nam và các cơ quan ngoại giao, hành pháp đã cộng tác để chuyến đi có kết quả tốt nhất.

Ông Mark Bishop, người đứng đầu cơ quan tội phạm quốc gia Anh (NCA) khu vực châu Á Thái Bình Dương nói: “Cuộc điều tra vụ việc ở Essex tháng 10 năm ngoái đã vô cùng phức tạp và ở phạm vi quốc tế.” Ông cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam và hy vọng qua chuyến đi có thể phần nào đảm bảo với các nạn nhân rằng nhà chức trách Anh sẽ làm tất cả có thể để đưa những kẻ phải chịu trách nhiệm ra công lý.

Đại diện cảnh sát Anh, Việt Nam và Đại sứ quán Anh tại Hà Tĩnh.

Các đại diện tại thành phố Huế.

Tác giả: Phương AnH

Nguồn tin: Báo VTC News