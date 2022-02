Hình ảnh ghi lại vụ hỏa hoạn được cho là ở căn cứ Nga (Ảnh: Twitter).

Trang tin Liveuamap cho biết, một căn cứ của Nga ở Millerovo dường như đã gặp hỏa hoạn. Hình ảnh và video đăng trên Twitter cho thấy một số công trình ở hiện trường bị bốc cháy. Trang tin này dẫn nguồn tin cho biết, căn cứ trên dường như bị trúng hỏa lực của Ukraine.

Một nhà báo của The Globe and Mail mô tả vụ việc là "một vụ nổ ở căn cứ của Nga". Trong khi đó, Newsweek cho biết, thông tin cơ sở trên trúng hỏa lực Ukraine hiện vẫn chưa được kiểm chứng.

Millerovo nằm ở phía tây của Nga, cách khu vực Donbass ở Đông Ukraine 16 km. Đây là khu vực mà Nga mới công nhận độc lập cho 2 vùng ly khai Lugansk and Donetsk. Hôm qua, Nga cũng thông báo tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm bảo vệ 2 vùng này trước các động thái từ lực lượng chính phủ Ukraine.

Your browser does not support the video tag.

...

Căn cứ Nga cách biên giới Ukraine 16 km nghi bị trúng hỏa lực

Chiến sự hiện đang diễn ra dữ dội khi lực lượng Nga tiến vào Ukraine từ nhiều hướng khác nhau. Trong ngày đầu tiên, Ukraine nói rằng 137 người đã thiệt mạng, gồm các quân nhân và dân thường.

Nga khẳng định họ nhằm vũ khí vào các cơ sở quân sự của Ukraine, không nhằm vào thành phố và dân thường. Mục tiêu của chiến dịch là nhằm "phi quân sự hóa Ukraine".

Theo phía Ukraine, lực lượng Nga hiện được cho là đang tiến vào Kiev. Các diễn biến vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng.

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân Trí