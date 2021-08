Cách chức Phó giám đốc Trung tâm quỹ đất TP Kon Tum vì bỏ việc nhiều ngày

Theo đó, bà H. bị kỷ luật vì đã nhiều ngày không đến cơ quan làm việc, rời bỏ nhiệm sở, không chấp hành các quyết định của lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ thị, kết luận của tổ chức Đảng cấp trên và Chi bộ.

Ngoài ra trong quá trình công chứng các giấy tờ liên quan đến giao dịch đất đai, một văn phòng công chứng trên địa bàn TP Kon Tum phát hiện sổ đỏ số CE 535730 được cấp ngày 16/11/2016 có dấu hiệu giả mạo. Sổ đỏ này do UBND TP Kon Tum cấp tại thửa đất số 37, tờ bản đồ số 40 ở Phường Duy Tân (TP.Kon Tum) với diện tích 189,4 m2 đất ở đô thị đã có tài sản là nhà ở trên đất.

Tiếp theo, trong quá trình xác minh nguồn gốc đất trước khi mua, một người dân tại xã Đăk Cấm (TP Kon Tum) phát hiện sổ đỏ số CV 484356 được cấp ngày 21/10/2020 có dấu hiệu giả mạo nên trình báo cơ quan chức năng. Sổ đỏ này do Sở TNMT tỉnh Kon Tum cấp tại thửa đất số 173, tờ bản đồ số 63 ở đường Hùng Vương, Phường Quang Trung, TP Kon Tum, có diện tích 135,7 m2 đất ở đô thị.

...

Cả 2 sổ đỏ trên đều mang tên bà Hồ Thị H. (48 tuổi, ngụ Phường Duy Tân, TP Kon Tum).

Nhận thấy có dấu hiệu giả mạo sổ đỏ, Sở TNMT đã chuyển 2 sổ này đến Công an tỉnh Kon Tum để tiến hành điều tra. Trong khi công an đang tiến hành điều tra hai sổ đỏ do bà H. đứng tên thì nhiều ngày qua bà H. không đến Trung tâm phát triển quỹ đất TP Kon Tum làm việc.

Tác giả: Văn Hà

Nguồn tin: Báo Công lý