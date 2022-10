Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có nơi mưa rất to và dông

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

...



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1 giờ ngày 22/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 120,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 160km về phía Bắc.



Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ.



Đến 1 giờ ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc-116,4 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông khoảng 160km về phía Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/giờ.



Vùng nguy hiểm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0-21,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cấp độ rủi ro cấp 3.



Đến 1 giờ ngày 24/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc đến 112,5 độ Kinh Đông; cách Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Bắc Đông Bắc.



Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15-20 km/giờ. Vùng nguy hiểm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,0-21,0 độ Vĩ Bắc; 110,5-116,0 độ Kinh Đông. Vùng biển khu vực Bắc Biển Đông cấp độ rủi ro cấp 3.



Trên đất liền, từ ngày 22/10 đến sáng 23/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa khoảng từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.



Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Chi tiết các khu vực ngày và đêm 22/10: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh, riêng vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.



Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30 độ C, phía Nam 23-26 độ C.



Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió Tây Bắc, phía Nam gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 29-31 độ C.



Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.



Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C./.

Tác giả: Diệu Thúy

Nguồn tin: vietnamplus.vn