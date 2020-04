Bức 'tâm thư' xúc động của người mẹ gửi Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình vì có người con nghiện ma túy

Người mẹ trên là bà Đặng Thị Huệ (53 tuổi, ngụ thôn Giao Tế, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới) đã có bức thư cảm ơn đầy xúc động gửi Đại tá Trần Hải Quân - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình hôm 28-4.

Bức tâm thư của bà Đặng Thị Huệ gửi Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

Theo nội dung thư, gia đình bà Huệ sinh sống và làm ăn tại địa phương nhưng do hoàn cảnh khó khăn, đứa con trai bà là Đặng Thanh Nhớ (27 tuổi) bị nghiện ma túy lâu năm khiến cho cuộc sống gia đình ngày một rơi vào cảnh túng quẫn, cơ cực.

Tháng 12-2019, anh Nhớ bị Công an xã Đức Ninh bắt giữ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Khi biết tin con bị bắt, bà Huệ như chết điếng, tinh thần ngày một suy sụp. Đau lòng hơn là anh Nhớ do sử dụng ma túy trong thời gian dài đã xuất hiện ảo giác và lắm lúc không làm chủ được bản thân.

Biết được hoàn cảnh của gia đình bà, Công an xã Đức Ninh đã quan tâm kịp thời, vào nhà thăm hỏi, động viên gia đình và giúp đưa Nhớ đi cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện của tỉnh Quảng Bình.

Khốn khổ thay, khi vừa vào trại cai nghiện chưa lâu thì anh Đặng Thanh Nhớ bỗng nhiên mắc bệnh nặng nên gia đình phải đưa vào một Bệnh viện tại TP Đà Nẵng để điều trị. Chi phí nằm viện, thuốc men quá cao, gia đình bà Huệ không cam nỗi, phải chạy vạy từng bữa để cứu lấy mạng sống của người con trai khiến gia đình như kiệt quệ.

Thấy hoàn cảnh bi đát của gia đình bà Huệ¸ Công an xã Đức Ninh đã tổ chức vận động các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn hỗ trợ giúp đỡ kinh phí để gia đình bà Huệ vượt qua khó khăn và có tiền chữa bệnh cho con.

Sau khi có một phần kinh phí để thuốc men, điều trị tại bệnh viện, bệnh tình của anh Nhớ đã có nhiều chuyển biến tích cực, dần tỉnh táo lại và hòa nhập với mọi người xung quanh.

Nội dung cuối bức thư, bà Huệ chân thành cảm ơn ngành công an đã hỗ trợ, chia sẻ với gia đình

Qua những việc làm ý nghĩa và thiết thực của Công an xã Đức Ninh, bà Huệ đã viết bức tâm thư đầy xúc động gửi Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình nói riêng và Công an xã Đức Ninh nói chung vì đã có những chủ trương đúng đắn, đưa lực lượng công an chính quy về xã.

Từ khi có lực lượng Công an chính quy về "cắm" tại địa bàn xã Đức Ninh cũng như toàn xã trong tỉnh Quảng Bình, tình hình an ninh trật tự ngày càng được ổn định, các tệ nạn xã hội dần được dẹp bỏ, người dân an tâm sinh sống và làm việc.

Cuối thư người mẹ Đặng Thị Huệ bày tỏ: "Trước những việc làm của anh em công an chính quy xã Đức Ninh, bản thân tôi không biết thế nào để đền đáp được ân tình của các anh đã dành cho gia đình, chỉ biết dành những lời cảm ơn đến các anh và đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và cá nhân Đại tá Trần Hải Quân - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã sáng suốt đưa ra các chủ trương đúng đắn, lựa chọn người có chuyên môn giỏi, có đạo đức và trách nhiệm trong công việc và đặc biệt là luôn nêu cao tinh thần "vì nước quyên thân vì dân phục vụ"…".

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động