Bốn cán bộ công an Quảng Trị bị tước danh hiệu công an nhân dân, khởi tố vì đánh bạc

Ngày 28-11, nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ tại Quảng Trị xác nhận Công an tỉnh này vừa tước danh hiệu công an nhân dân và khởi tố 4 người là cựu cán bộ công an công tác tại các đơn vị thuộc công an tỉnh.

Theo nguồn tin nói trên, bốn người bị tước danh hiệu công an nhân dân và bị khởi tố có một người làm đội trưởng một đội tại trại tạm giam công an tỉnh. Một người là đội phó một đội thuộc phòng CSGT công an tỉnh.

Hai người còn lại là trưởng Công an xã Gio An (huyện Gio Linh) và cán bộ công an một phường tại TP Đông Hà.

Cả bốn người bị khởi tố vì hành vi "đánh bạc". Trước đó, Công an tỉnh Quảng Trị phá được một đường dây lô đề lớn. Sau khi kiểm tra dữ liệu của người điều hành phát hiện 4 người này có tham gia chơi nên bị tước danh hiệu công an nhân dân.

Trước khi bị tước danh hiệu công an nhân dân và khởi tố, những người này đều có đơn xin ra khỏi ngành nhưng đều không được chấp nhận.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị cho biết việc bị tước danh hiệu công an nhân dân trước khi bị khởi tố là thực hiện theo quy trình bắt buộc.

Tác giả: QUỐC NAM

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ