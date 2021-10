Bộ Công an bổ nhiệm nhân sự mới

Thiếu tướng Lê Văn Hải trao quyết định và chúc mừng Thượng tá Vũ Thành Hưng.



Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Văn Hải, Cục trưởng Cục Hậu cần đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Vũ Thành Hưng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hậu cần, Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Văn Hải đề nghị trong thời gian tới, Thượng tá Vũ Thành Hưng tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng Đảng ủy, Ban Thường vụ và lãnh đạo Cục chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

... Đại tá Nguyễn Tiến Nam trao quyết định và chúc mừng Đại tá Lê Văn Hóa.



Trước đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh tư pháp Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra đối với Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tiến Nam mong muốn trên nhiệm vụ công tác mới, Đại tá Lê Văn Hóa tiếp tục phát huy tốt năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác; tập trung thực hiện tốt công tác được phân công một cách hiệu quả, sâu sát, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm,… góp phần bảo đảm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn./.

