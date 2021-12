Bí mật phía sau vườn nhà của gã “siêu trộm” liên xã ở Thừa Thiên-Huế

Ngày 12/12, thông tin từ Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, đơn vị vừa tiếp nhận hồ sơ cùng tang vật một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn từ lực lượng công an xã để xử lý 2 đối tượng theo quy định pháp luật.

Danh tính 2 đối tượng này gồm: Nguyễn Hưng, SN 1997, trú tại thôn Thủy Yên Hạ, xã Lộc Thủy và Trần Bá Vương, SN 1998, trú tại thôn Thủy Yên Thượng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tang vật trộm cắp lực lượng công an thu giữ tại nhà đối tượng Trần Bá Vương.

Trước đó, vào ngày 30/11, Công an xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc nhận được tin báo của người dân thôn Tân An Hải, xã Lộc Bình về việc bị mất trộm 4 lồng chim (chào mào) và 1 xe mô tô mang BKS: 75K7-2195. Quá trình truy đuổi đối tượng trộm cắp, người dân phát hiện xe mô-tô 60B8- 853.90 khả nghi nên đã bàn giao cho Công an xã Lộc Bình để tiến hành điều tra, xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã Lộc Bình đã xác định Hưng và Vương là thủ phạm gây ra hành vi trộm 4 lồng chim của anh Nguyễn M. và 1 xe mô-tô của anh Nguyễn Kỳ C., cùng trú tại thôn Tân An Hải.

Qua đấu tranh, mở rộng điều tra Công an xã Lộc Bình đã làm rõ 2 gã “siêu trộm” này còn thực hiện thêm 3 vụ trộm xe mô tô trên địa bàn xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc trong thời gian bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4.

Ngay sau đó, Công an xã Lộc Bình đã phối hợp cùng công an xã Lộc Thủy tiến hành kiểm tra tại nhà đối tượng Trần Bá Vương ở thôn Thủy Yên Thượng.

Tại đây, đối tượng đã cất giấu các tang vật trộm cắp gồm 4 xe mô-tô là tang vật bị mất trộm tại xã Lộc Bình trong khuôn viên vườn nhà mình.

Riêng 4 lồng chim mất ở thôn Tân An Hải, lực lượng công an đã đã tạm giữ và trả lại cho công dân bị mất 3 lồng chim, còn 1 lồng chim vẫn đang tiếp tục truy tìm.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tác giả: Lê Kông

Nguồn tin: nguoiduatin.vn