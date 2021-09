Bí mật giấu trong cánh tay bó bột của người đàn ông có nhiều biểu hiện lạ

Vũ Anh Dũng có hành vi giấu ma túy bên trong cánh tay bị bó bột để bán cho các con nghiện.

Ngày 5/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bàn giao đối tượng Vũ Anh Dũng (SN 1971, trú tại tổ 8, khu 3, phường Hồng Gai, TP. Hạ Long) cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long điều tra về hành vi phạm tội có liên quan đến ma túy.

Tài liệu của cơ quan điều tra cho thấy, thời gian gần đây Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một đối tượng có đặc điểm bó bột tay trái có biểu hiện nghi vấn thường di chuyển qua lại khu vực rạp Bạch Đằng (TP. Hạ Long) gây hoang mang cho nhân dân sinh sống quanh khu vực.

Tiếp nhận tin báo, Tổ công tác trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tiến hành rà soát, xác minh.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, đến hồi 16h ngày 30/8, Tổ công tác trinh sát đã phát hiện 1 đối tượng nghi vấn có đặc điểm nêu trên tại khu vực đường 25/4 thuộc phường Bạch Đằng (TP. Hạ Long).

Tiến hành kiểm tra nóng, tổ công tác phát hiện trong cánh tay đang bó bột của đối tượng này đang cất giấu một số gói nhỏ là ma túy. Tổ công tác tiến hành lập biên bản quả tang, đưa đối tượng này về trụ sở để làm rõ.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận tên là Vũ Anh Dũng. Dũng khai nhận bản thân là đối tượng nghiện lâu năm, không có việc làm ổn định, lợi dụng việc bản thân bị gãy tay, phải bó bột từ vài tháng trước nhưng sau khi khỏi Dũng không tháo ra mà để làm chỗ cất giấu ma túy nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Dũng thường xuyên qua lại bán ma túy cho các đối tượng nghiện quanh khu vực để kiếm lời và có tiền mua ma túy sử dụng cho bản thân.

