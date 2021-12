Bí ẩn dòng tiền ngàn tỉ ở Công ty Việt Á

Quá trình phất lên nhờ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á Trước đây, Công ty Việt Á là cái tên ít được biết tới. Nhưng từ đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, Công ty Việt Á bắt tay vào nghiên cứu phát triển bộ kit xét nghiệm COVID-19 cùng Học viện Quân y. Đầu năm 2020, Bộ Khoa học và công nghệ phê duyệt đề tài "Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm real-time PT-PCR và RT PCR phát hiện virus corona chủng mới nCoV" do Học viện Quân y chủ trì thực hiện. Tháng 3-2020, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp quốc gia thông qua kết quả nghiên cứu chế tạo và kiến nghị Bộ Y tế cấp phép sử dụng kit Real-time RT-PCR one step (test COVID-19). Tháng 4-2020, công ty được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành kit xét nghiệm COVID-19 đầu tiên do Việt Nam sản xuất. Đến nay Công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm cho trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh thành với doanh thu gần 4.000 tỉ đồng.