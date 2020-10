Bé trai bị chó pitbull lao vào cắn xé, thanh niên lao vào giải cứu đầy thông minh

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một con đường ở khu dân cư Parque Anchieta, thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Một bé trai có tên Joao Pedro đã được Patrick do Céu, 20 tuổi cứu thoát khỏi con chó pitbull hung dữ.

Trong clip ghi lại được cho thấy, con chó pitbull liên tiếp cắn vào chân, tay, đầu và kéo lê Pedro trên mặt đất. Một phụ nữ mặc áo xanh cố kéo nạn nhân khỏi con chó nhưng bất thành.

...

Thấy vậy, Patrick chạy tới từ phía sau, đá và đấm liên tiếp để con chó buông tha cho cậu bé 4 tuổi nhưng con vật hung hãn vẫn lao vào tấn công. Sau một hồi vật lộn, thanh niên này nhấc bổng cậu bé lên cao.

Tuy nhiên, con chó pitbull vẫn không từ bỏ mà cắn vào chân Patrick. Ngay sau đó, Patrick đã nhanh trí để cậu bé ngồi lên nóc chiếc ô tô đỏ đỗ gần đó và quay lại đối đầu với con chó. Vì con vật quá dữ tợn, Patrick không còn cách nào khác phải nhảy lên nóc ô tô ngồi cùng cậu bé. Con chó pitbull thậm chí vẫn còn nhảy theo, bám vào cửa xe và không chịu rời đi.

Patrick cho biết anh và cậu bé phải ngồi chờ hơn 30 phút trước khi có người tới giúp. Pedro bị nhiều vết rách trên người trong khi Patrick bị thương ở chân và tay.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn