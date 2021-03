Bé gái phát hiện mẹ tử vong bất thường, đầu chảy nhiều máu

Trưa 8/3, Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác nhận, trên địa bàn xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang vừa xảy ra vụ một người phụ nữ chết bất thường giữa đêm, nghi án mạng.

Vào tối 7/3, chị L.T.K.A (35 tuổi, ngụ xã Vĩnh An, huyện Châu Thành) cùng con gái đến nhà bố mẹ tại khu vực ấp Tân Lợi (xã Tân Phú, huyện Châu Thành) ngủ để trông nhà. Khoảng 23h, thấy mẹ ra ngoài đóng cửa mãi không trở vào, con gái L.T.K.A chạy đi kiểm tra, phát hiện mẹ mình đang nằm bất động, phần đầu chảy rất nhiều máu. Bé gái hoảng loạn tri hô nhưng khi người dân tới ứng cứu thì nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Tân Phú, Công an huyện Châu Thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Hiện vụ việc đang được điều tra, khoanh vùng, sàng lọc đối tượng nghi vấn để xử lí theo quy định của pháp luật.

