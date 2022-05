Bé gái bị sói tấn công giữa bãi biển, phản ứng của người mẹ đứng gần đó gây ngỡ ngàng

Your browser does not support the video tag.

Video do camera giám sát đặt ở gần bờ biển Hungtington, California ghi lại cho thấy khoảnh khắc con sói xô ngã bé gái trên cát lúc 21h45 hôm 28/4.

Theo đó, một cô bé khoảng 2-3 tuổi đang đứng trên bãi biển chơi cùng gia đình thì bất ngờ một con chó sói xuất hiện. Sau đó, con vật dùng răng cắn vào đầu nạn nhân. Mẹ của bé gái dù ngồi ngay gần đó nhưng không hề phát hiện ra sự việc. Sau 15 giây vật lộn, bé gái mới có thể đứng dậy và chạy đến bên mẹ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bé đã được xe cấp cứu chở đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng.

...

"Không có chứng cứ nào cho thấy con sói bị dại, song việc xét nghiệm sẽ giúp gia đình giảm bớt lo lắng", Đại úy Patrick Foy thuộc Sở cảnh sát Huntington Beach, cho hay.

Bên cạnh đó, Foy không đưa được lý do con sói tấn công người. Gia đình bé gái dường như không làm gì khiêu khích con vật này cả.

Các nhà chức trách cho biết họ đang tiến hành truy lùng con sói và đã bắn chết hai đồng loại của nó.

Người ta hy vọng một trong hai con sói bị bắn chết chính là con tấn công bé gái. Tuy nhiên, tới hôm qua, người ta xác nhận cả hai đều không phải con sói cắn bé gái.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn