Bắt quả tang một nhóm nhà báo đánh bạc

Ngày 19-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can 7 người để điều tra về hành vi đánh bạc gồm: Đỗ Anh Dũng (nhà báo), Nguyễn Tuấn Hợp (phó trưởng ban thư ký một tờ báo điện tử), Ngô Đăng Huy (phóng viên), Nguyễn Phạm Minh Tú (nguyên phóng viên một tờ tạp chí), Nguyễn Gia Lâm (cộng tác viên của một trang tin), Dương Dư Nhật và Nguyễn Văn Dũng (cùng là lao động tự do).

Trong đó bị can Nhật từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và bị can Nguyễn Văn Dũng từng có 2 tiền án về tội đánh bạc.

Trước đó, tối 13-10, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo tại bãi xe trên đường Dương Đình Nghệ, phường Mỹ Đình 1, có một số người đang tổ chức đánh bạc. Công an quận đã kiểm tra và bắt quả tang 7 bị can trên đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi "phỏm" và "liêng".

Kết quả điều tra ban đầu xác định bị can Đỗ Anh Dũng là chủ quản lý của căn nhà cấp 4 trong bãi xe. Dũng nhờ bạn là Dương Dư Nhật làm bảo vệ trông giữ khu vực này. Tại đây, các bị can đã dùng bộ bài tú lơ khơ loại 52 lá và "phỉnh" để "đánh bạc được thua bằng tiền".

Các bị can quy ước 1 "phỉnh" sẽ đổi được số tiền là 200.000 đồng, khi kết thúc cuộc chơi sẽ quy đổi "phỉnh" lại thành tiền để thanh toán thắng thua. 7 bị can chia thành hai nhóm đánh bạc hình thức "tá lả" và "liêng". Bị can Nhật là người quản lý "phỉnh" để phát cho người chơi.

...

Cơ quan công an đã tạm giữ trên chiếu bạc của Đỗ Anh Dũng, Nhật, Lâm, Tú 2 bộ bài tú lơ khơ và 70 "phỉnh". Trong đó bị can Nhật đang giữ 25 "phỉnh" và Dũng giữ 20 "phỉnh".

Tạm giữ trên chiếu bạc của Nguyễn Tuấn Hợp, Ngô Đăng Huy, Nguyễn Văn Dũng một bộ bài và 111 phỉnh. Trong đó bị can Hợp đang giữ 53 "phỉnh" và Dũng giữ 49 "phỉnh".

Theo Công an quận Nam Từ Liêm, các bị can đã thành khẩn khai báo về hành vi đánh bạc của mình, phù hợp với tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được.

Tác giả: GIANG LONG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ