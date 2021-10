Bắt nghi phạm trói 2 mẹ con, hiếp dâm và cướp tài sản

Pháp luật

Đang bị Công an huyện Hoa Lư (Ninh Bình) truy tìm do liên quan đến vụ án hiếp dâm, Mai Văn Hiến (SN 1988), trú xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình lại bị Công an tỉnh Bình Phước bắt do gây ra vụ án hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra tại địa bàn tỉnh này.