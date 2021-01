Bắt khẩn cấp thanh niên đưa nữ sinh lớp 7 vào nhà nghỉ 'quan hệ'

Ảnh minh họa

Công an TP.Tam Kỳ, (Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Tiến (25 tuổi, ở xã Tam Hòa, H.Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi’.

Trước đó, giữa tháng 12/2020, gia đình ông B. (ngụ TP Tam Kỳ) đến công an trình báo việc cô con gái sinh năm 2008, đang học lớp 7 bị "mất tích". Nhận được tin báo, công an nhận định có khả năng cháu bé bị người khác dụ dỗ, xâm hại tình dục nên lập chuyên án xác minh, tổ chức tìm kiếm.

Đến ngày 1/1, bé gái trên tự quay về nhà. Qua điều tra, công an xác định trước khi bỏ nhà đi, cháu bé nhắn tin cho Tiến nói buồn chuyện gia đình nên Tiến đã đưa bé gái đi chơi. Trong thời gian 20 ngày, Tiến đã đưa bé gái đến nhiều địa phương trong tỉnh, thuê nhà nghỉ và quan hệ tình dục với nhau nhiều lần.

Qua xác minh và lấy lời khai của cô bé, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Đoàn Văn Tiến. Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận hành vi trên. Tiến khai nhận quen biết bạn gái "nhí" từ tháng 6/2020. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

