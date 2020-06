Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Ngày 27/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma tuý Công an thị xã Bỉm Sơn đã bắt quả tang đối tượng Lê Bảo Quý (SN 1995, trú tại đường Thành Thái, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá) đang tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật vụ án



Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 0,249 gram ma tuý đá. Điều tra mở rộng vụ án, Công an thị xã Bỉm Sơn đã bắt giữ Vũ Thế Định (sinh năm 1992, ở khu phố 3, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn) là đối tượng đã bán số ma tuý trên cho Lê Bảo Quý. Khám xét tại nhà Vũ Thế Định, lực lượng Công an đã thu giữ 3,383 gram ma tuý đá.

Tại cơ quan Công an, Vũ Thế Định khai nhận mua số ma tuý đá trên của một đối tượng ở huyện Hà Trung về để sử dụng và bán kiếm lời thì bị lực lượng Công an thị xã Bỉm Sơn bắt giữ.

Hiện Công an thị xã Bỉm Sơn đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: Pháp Luật Plus