Pháp luật

Hôm nay (12/2), Công an TP Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường và đang làm rõ vụ một nam bảo vệ dân phố bị đâm chết trong trụ sở Công an Phường.