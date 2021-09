Bão số 5 cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Nam hơn 200km, Trung Bộ mưa to

Vị trí và đường đi của bão số 5. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 11/9, bão số 5 (tên quốc tế là bão Côn Sơn) cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Nam khoảng 230km về phía Đông với sức gió mạnh nhất cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão.

Do hoàn lưu bão số 5 cùng với ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, từ đêm 10-13/9, các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt, Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Từ ngày 12-14/9, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có nơi trên 250mm/đợt.

Từ ngày 11-12/9, các tỉnh Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-80mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, chiều và tối 11/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Mưa dông sẽ kèm khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, người dân nên hết sức cảnh giác, quan sát kỹ các hiện tượng biến động lạ về địa chất, nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét.

Các địa phương trong vùng ảnh hưởng kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn vùng núi, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

...

Lực lượng chức năng rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 11/9: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối, đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 33-36 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 34-36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc có mây, ngày nắng, chiều tối, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 2-3, từ đêm vùng ven biển phía Nam gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất phía Bắc 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3, từ đêm vùng ven biển phía Bắc gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Tây Nguyên phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C./.

Tác giả: Minh Nguyệt

Nguồn tin: Việt Nam Plus