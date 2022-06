Báo Hàn Quốc: 'Sau phép thuật Park Hang Seo đến lượt phép thuật Gong Oh Kyun'

Báo chí Hàn Quốc đã khen ngợi HLV Gong Oh Kyun sau chiến tích đưa U23 Việt Nam vào tứ kết - Ảnh: Chosun

Sáng 9-6, báo MSN (Hàn Quốc) đã có bài viết mang tiêu đề: "U23 Việt Nam, sau phép mầu Park Hang Seo là phép thuật Gong Oh Kyun".

Trong bài viết, phóng viên Shim Hye Jin bình luận: "Trước đây U23 Việt Nam do ông Park Hang Seo dẫn dắt từng tạo nên những chiến tích kỳ diệu ở khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung.

Họ từng làm nên lịch sử với chiến tích vào đến chung kết giải đấu năm 2018. Ngoài ra họ còn vào bán kết lần đầu tiên tại Đại hội thể thao châu Á. Ở SEA Games 31 vừa kết thúc vào tháng 5, chính ông Park đã đưa U23 Việt Nam đoạt HCV một lần nữa.

Tất cả những điều đó đã tạo nên một cái gọi là phép mầu Park Hang Seo cùng bóng đá Việt Nam. Giờ đây khi ông Park tập trung toàn thời gian cho đội tuyển Việt Nam thì ông Gong Oh Kyun trở thành người kế nhiệm dẫn dắt U23 Việt Nam.

Ông đã xuất sắc đưa "Những chiến binh sao vàng" lọt vào tứ kết, trong đó có những trận đấu rất hay trước Thái Lan và Hàn Quốc. Giờ đây ông Gong Oh Kyun đã sẵn sàng để tiếp tục kế thừa phép mầu Park Hang Seo để viết tiếp lịch sử cho bóng đá Việt Nam".

Báo Chosun cũng có bài viết: "Công trình phép thuật của HLV Gong Oh Kyun đưa U23 Việt Nam vào tứ kết". Báo Inter Football cũng ca ngợi ông Gong Oh Kyun với bài viết: "Sức mạnh của những chiến lược gia Hàn Quốc... Gong Oh Kyun đưa Việt Nam vào tứ kết".

Tác giả: QUỐC THẮNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ