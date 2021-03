6 điều cấm kỵ trong phòng ngủ nên tránh ngay kẻo ảnh hưởng sức khỏe

...

Phòng ngủ là nơi thu nạp sinh khí, năng lượng tinh của đất trời cho chúng ta. Sau một ngày căng thẳng, mệt mỏi, nơi đây giúp ta có sự thư giãn, khỏe mạnh.



Chuyên gia phong thủy Phùng Phương chia sẻ 6 điều cấm kỵ trong phong thủy phòng ngủ để bạn biết và có thể tránh bị hao tổn sức khỏe và tài lộc.



1. Gương không được treo kín đáo



Gương là nơi phản chiếu sát khí trong nhà, vậy nên không được treo gương tùy tiện vì sẽ gây cảm giác lộn xộn, bất an trong nhà. Treo gương thế này trong phòng ngủ khiến bạn ngủ không ngon giấc.



2. Đầu giường hướng thẳng cửa sổ hoặc kê sát cửa sổ



Cửa sổ là nơi thông gió, khi ngủ sơ ý có thể bị cảm do trúng gió, nhất là ngày mưa gió sấm chớp, thời khắc chuyển mùa sẽ không an toàn. Ngoài ra, đây là nơi lưu thông khí trường trực tiếp của phòng ngủ, vậy tốt nhất không nên đặt giường ngủ ở vị trí này.



3. Để đồ vật linh tinh trong phòng ngủ



Không nên để đồ vật linh tinh dưới gầm giường, rất không lợi cho việc thoáng khí.



4. Phía trên giường treo vật trang trí



Phía trên giường treo vật trang trí tạo cảm giác không an toàn, dễ gây tâm lý hoảng hốt, bất lợi cho ngủ, nghỉ. Cũng không nên lắp đèn treo phía trên giường ngủ.



5. Nhiều đồ vật góc cạnh treo trong phòng ngủ



Đồ đạc tốt nhất là hình tròn, nếu chẳng may va phải cũng không gây thương tích; điều này rất quan trọng đối với gia đình có con nhỏ.



6. Phòng ngủ gần bếp hoặc nhà vệ sinh



Đầu giường ngủ tuyệt đối không nên giáp với bếp lò hoặc nhà xí. Vì như vậy không khí trong phòng dễ bị ô nhiễm.



Dù bạn ở nhà của mình hay nhà trọ, nơi ngủ hay nghỉ ngơi luôn là nơi quan trọng nhất, tại đó khí trường ảnh hưởng trực tiếp đến người sống trong ngôi nhà đó. Vậy nên, bạn cần cẩn trọng trong việc sắp xếp, bố trí phòng ngủ sao cho hợp phong thủy.



* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tác giả: Thủy Linh

Nguồn tin: Báo GD&TĐ