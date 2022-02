4 chiến sĩ Công an Hà Tĩnh hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch

Trước đó, vào chiều ngày 11/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân T.T.N. (80 tuổi) ở xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), trong tình trạng bị xuất huyết tiêu hóa, cần truyền gấp một lượng lớn nhóm máu O. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng máu dự trữ trong bệnh viện khan hiếm.

Nhận được thông tin, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 4 thành viên, gồm Thiếu tá Đặng Đình Tài, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ; Đại úy Lâm Xuân Bảo, Thượng úy Phan Bá Nam và Thượng úy Trần Vũ Hà, cùng công tác tại Phòng Tham mưu Công an tỉnh đến ngay bệnh viện để hiến máu cứu người.

Các cán bộ chiến sỹ tham gia hiến máu cứu bệnh nhân.



Sau khi xét nghiệm, Thiếu tá Đặng Đình Tài và Thượng úy Trần Vũ Hà đảm bảo đủ các điều kiện nên đã trực tiếp hiến 2 đơn vị máu để truyền máu cho bệnh nhân. Nhờ 2 đơn vị máu hỗ trợ, bước đầu bệnh nhân N. đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên đến ngày 14/2, bệnh nhân tiếp tục trong tình trạng nguy kịch trở lại.

Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục huy động thêm 2 cán bộ, chiến sĩ gồm Thượng úy Nguyễn Đình Lương, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Hậu cần và Đại úy Nguyễn Thừa Trung, cán bộ Phòng An ninh Kinh tế đã có mặt tại bệnh viện để hiến 2 đơn vị máu để cấp cứu.

Từ những đơn vị máu hỗ trợ, bệnh nhân N. đã qua cơn nguy kịch.

Theo thống kê, từ khi thành lập vào tháng 8/2018 đến nay, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” đã có 80 lượt hiến máu cứu người trong cơn nguy kịch, kịp thời giúp đỡ 52 bệnh nhân.

