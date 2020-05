3 người phụ nữ bị sét đánh khi đang trú mưa dưới gốc cây

Tối ngày 19/5, ông Đinh Văn Liên, Chủ tịch UBND xã An Nghĩa (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) xác nhận, địa phương vừa xảy ra sự việc 3 người bị sét đánh tử vong khi đang làm việc trên rẫy. Ba nạn nhân này bao gồm Đinh Thị Điếc, Đinh Thị Đia (cùng ngụ xã An Nghĩa), Đinh Thị Thúy (ngụ xã An Toàn, huyện An Lão).

Trú mưa dưới gốc cây, 3 người phụ nữ ở huyện An Lão, Bình Định bị sét đánh tử vong. Ảnh minh họa

Theo đó, khoảng 14h cùng ngày, ở xã An Nghĩa bất ngờ xảy ra giông kèm sấm sét, gió to khiến nhiều người đi làm rừng, nương rẫy không về được nhà, nhiều người sau đó đã chạy trú và nấp dưới các gốc cây.

Ngay sau khi hết giông sét, người dân địa phương phát hiện 3 người phụ nữ cùng nấp dưới bóng cây lớn thuộc địa bàn thôn 4, xã An Nghĩa bị sét đánh tử vong nên đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được tin báo, địa phương đã báo cáo sự việc lên cấp trên và cùng với các đơn vị chức năng huy động phương tiện lên rẫy để hỗ trợ đưa thi thể các nạn nhân về nhà để lo hậu sự. Ngay trong tối cùng ngày, ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão đã trực tiếp dẫn đoàn đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân.

Hiện lực lượng chức năng huyện An Lão đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Nhật Minh

Nguồn tin: saostar.vn