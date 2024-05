Xử lý tài xế ở Hà Tĩnh vi phạm nồng độ cồn ‘vượt ẩu’ gây t.a.i n.ạ.n

Your browser does not support the video tag.

Camera giám sát an ninh ghi lại việc ô tô con vượt ẩu gây tai nạn giao thông.

Chiều 14/5, nguồn tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn, lái xe ô tô con vượt ẩu gây tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h40 ngày 12/5, chị N.T.H. (39 tuổi, trú tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) đang điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn QL1, qua phường Bắc Hồng), khi đến ngã ba đoạn giao với đường Ngô Đức Kế, chị H. dừng xe máy chờ đèn đỏ.

Thấy tín hiệu đèn chuyển qua màu xanh, người phụ nữ trên tiếp tục di chuyển thì bất ngờ bị xe ô tô con mang BKS 38A-544.xx do tài xế Nguyễn Công H. (43 tuổi, trú tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) điều khiển từ phía sau lao nhanh tới, vượt lên từ bên phải, chèn xe chị H. ngã vào xe tải đang đi bên trái.

Người phụ nữ đi xe máy bị xe ô tô con vượt ẩu gây tai nạn giao thông. Ảnh cắt từ clip.

Rất may tài xế xe tải đã kịp thời phanh xe dừng lại sau khi chị H. ngã xuống đường. Vụ tai nạn khiến chị H. bị xây xát nhẹ và chiếc xe máy bị hư hỏng. Riêng chiếc xe ô tô sau khi gây ra vụ tai nạn tiếp tục di chuyển một đoạn thì mới dừng lại.

Toàn bộ vụ việc được camera giám sát an ninh được lắp đặt bên đường ghi lại.

Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã tiến hành đo nồng độ cồn đối với tài xế Nguyễn Công H. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,043 miligam/lít khí thở.

Được biết, tài xế Nguyễn Công H. hiện đang là giáo viên của một trường nghề đóng trên địa bàn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

