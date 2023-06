Xem phút manh động của 2 tên cướp xông vào hiệu vàng bắn trọng thương người truy đuổi

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc

Như tin ANTĐ đã đưa, vào khoảng 20h tối 7-6, tại hiệu vàng Đức Nam, xã Hồng Cẩm, huyện Kim Thành, Hải Dương đã xảy ra một vụ cướp đặt biệt nghiêm trọng.

...

Hai nam thanh niên đi xe máy đã xông vào hiệu vàng, sử dụng vũ khí "nóng" đập vỡ tủ kính lấy vàng. Khi phát hiện có người truy đuổi, nam thanh niên đã nổ súng bắn bị thương con trai chủ nhà là anh Nguyễn Đăng Ninh. Anh Ninh là Trung tá Công an, hiện là Trưởng Công an xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành.

Rạng sáng nay, 8-6, Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và Thượng tá Bùi Đức Tài, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng phá án.

Tác giả: Thu Ngân

Nguồn tin: anninhthudo.vn