Xác minh vụ tài xế VF5 bị người đàn ông "tung cước" đạp thẳng vào đầu

Ngày 17/2, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh vụ tài xế bị người đàn ông "tung cước" đạp vào đầu tại một showroom ô tô.

"Cơ quan công an chưa tiếp nhận trình báo của nạn nhân", lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết thêm.

Tài xế bị người đàn ông ''tung cước'' đạp vào đầu.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip trích xuất từ camera tại một showroom ô tô điện được cho là ở phố Phạm Văn Đồng (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm).

Nội dung đoạn clip cho thấy, 2 người đàn ông tranh cãi tại showroom. Người áo xám quay lưng bỏ đi được một đoạn, bất ngờ quay lại "tung cước" đạp thẳng vào đầu người đàn ông áo đen.

Cú đá bất ngờ khiến nạn nhân ngã ra đất, sau đó ôm đầu đứng dậy rời đi. Dù được nhiều người can ngăn nhưng người đàn ông áo xám vẫn tiếp tục to tiếng, chỉ tay về phía nạn nhân đe dọa.

