Vụ vợ chồng chủ hụi "ôm" hơn 19 tỷ đồng: Nghi trốn sang Mỹ định cư

Thông tin từ tạp chí Người đưa tin pháp luật, ngày 28/10, thông tin từ Công an TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết, cơ quan này đã có báo cáo về việc tiếp nhận, giải quyết đơn tố giác vợ chồng Huỳnh Thị Thúy Vân (SN 1996) và Nguyễn Đức Thành Long (SN 1994) cùng trú tại khu phố 8, phường Đức Long, TP.Phan Thiết về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chơi hụi.

Trước đó, ngày 17/10, Vân thông báo qua trang Zalo và Facebook cá nhân của mình là hụi đã bị vỡ, mất khả năng chi trả. Nhận được thông tin, các hội viên tìm đến nhà vợ chồng Vân để lấy tiền hụi nhưng không gặp.

Chân dung vợ chồng Vân, Long. Ảnh: Người đưa tin



Các hội viên liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội Zalo và Facebook nhưng không liên lạc được và có thông tin cho rằng vợ chồng Long – Vân cùng hai người con đã sang Mỹ định cư.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định, hiện nay, vợ chồng Long và Vân không có mặt tại địa phương, chưa xác định được vợ chồng Long – Vân đang làm gì và ở đâu.

Ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã làm các thủ tục cấm xuất cảnh khẩn cấp đối với vợ chồng Long và Vân để tránh trường hợp đối tượng trốn ra nước ngoài gây khó khăn cho công tác điều tra.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm vợ chồng Long - Vân, đồng thời tiếp tục tiếp nhận đơn tố giác của công dân để điều tra, xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

... Công an TP.Phan Thiết có quyết định truy tìm Nguyễn Đức Thành Long (SN 1994) và Huỳnh Thị Thúy Vân (SN 1996). Ảnh: Người đưa tin



Công an TP.Phan Thiết cũng đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh; Công an huyện, thị xã trong tỉnh, Công an các phường trong thành phố Phan Thiết phối hợp truy tìm, theo báo VOV.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vợ chồng Long, Vân giữ vai trò chủ hụi, đứng ra tổ chức chơi hụi thông qua mạng xã hội Zalo và Facebook. Hình thức chơi hụi theo ngày, tuần và tháng. Số tiền dao động từ 500.000 đồng/ngày đến 50.000.000 đồng/ngày.

Việc chơi hụi này đã thu hút khoảng 500 hội viên tham gia chơi hụi và đã hoạt động được khoảng 3 năm nay.

Đến thời điểm hiện tại, Công an TP.Phan Thiết đã tiếp nhận thông tin trình báo của 91 công dân thường trú tại địa bàn TP.Phan Thiết và các huyện, thị xã thuộc tỉnh Bình Thuận, tố cáo vợ chồng Long, Vân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 19.125.000.000 đồng thông qua hình thức chơi hụi.

Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết đã tiến hành làm các thủ tục tiếp nhận đơn tố cáo theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để thu thập thông tin về nhân thân lai lịch của vợ chồng Long và Vân để phục vụ cho việc điều tra.

Tác giả: Nguyễn Linh (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn