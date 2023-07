Khởi tố bị can vụ ‘vỡ hụi’ quy mô lớn ở Hà Tĩnh

Công an tống đạt lệnh khởi tố đối với bị can Hoàng Thị Thảo. (Ảnh cắt từ clip)

Chiều 14/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Thảo (SN 1988, trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Kỳ Anh tống đạt lệnh khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Thảo. (Video: Công an Hà Tĩnh)

Thảo là nghi phạm trong vụ “vỡ hụi” quy mô hàng chục tỉ đồng, có dấu hiệu biến tướng lừa đảo xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Anh mà Báo GD&TĐ phản ánh trong thời gian qua.

Trước đó, phản ánh đến Báo GD&TĐ, hơn 50 tiểu thương, người dân ở các xã Kỳ Bắc, Kỳ Phong… huyện Kỳ Anh, cho biết, do có mối quan hệ làm ăn với nhau tại chợ Voi, nên từ năm 2018, Thảo đã lôi kéo nhiều người tham gia đường dây hụi do cô ta đứng đầu.

Người dân tập trung tố cáo Hoàng Thị Thảo.

Khi lôi kéo được hàng trăm người tham gia, Thảo lập rất nhiều dây hụi, mỗi dây có 10 người.

Những người tham gia dây hụi phải góp cho Thảo số tiền ít nhất 100.000 đồng/ngày. Lãi suất hàng tháng trả cho những người tham gia do Thảo quyết định. Thời gian góp trong vòng 10 tháng, mỗi tháng mở hụi 1 lần.

Cam kết là thế nhưng quy trình “hốt” hụi không công khai mà cũng do Thảo tự quyết định. Do đó, những người tham gia không biết ai là người được “hốt” hụi của mỗi kỳ.

Đầu năm 2023, Thảo tuyên bố “vỡ hụi” khiến nhiều người dân điêu đứng, uất nghẹn.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh về địa phương nắm bắt thông tin, chỉ đạo làm rõ vụ việc. (Ảnh: Tiến Hiệp)



Sau khi thông tin trên được đăng tải, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã về địa phương nắm thông tin, chỉ đạo lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã tiếp nhận tố cáo của gần 50 người dân về việc bị Thảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền từ vài chục đến hàng trăm triệu, thậm chí vài tỉ đồng/người.

