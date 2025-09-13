Vụ sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk: Cháu bé đã qua cơn nguy kịch

Theo thông tin, vào rạng sáng 13/9, Bệnh viện vùng Tây Nguyên tiếp nhận bệnh nhân Trần Tấn Phát (SN 2013, trú tại phường Thành Nhất) đến cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa vết thương ngực hai bên, vết thương tay trái, cẳng chân trái, vết thương vai trái... do bị dao đâm. Sau khi tiếp nhận, bệnh nhân đã được các bác sĩ đưa vào khoa cấp cứu khẩn, tiến hành phẫu thuật các vết thương. Sau hơn 3 giờ, bệnh nhân Trần Tấn Phát đã được phẫu thuật thành công và đến nay, sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định, qua cơn nguy kịch.

Cơ quan điều tra tiến hành thu giữ hung khí gây án của hung thủ bỏ lại tại hiện trường.

Sáng cùng ngày, sau khi nhận được tin báo về vụ việc, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường vụ thảm án để chỉ đạo. Tại đây, Phó Chủ tịch Nguyễn Thiên Văn và Thiếu tướng Phan Thanh Tám gửi lời chia buồn gia đình nạn nhân, đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ lo tang lễ cho các nạn nhân.

Anh Trần Tấn H. (một hàng xóm của nạn nhân) cho biết, chị Nguyễn Thị Kim Hoa và hung thủ Nguyễn Nam Đại Thuận có quan hệ tình cảm như vợ chồng và có một con gái 3 tuổi. Tuy nhiên, Thuận chỉ thỉnh thoảng mới về sống chung với gia đình chị Hoa, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

...

“Cứ mỗi lần Thuận về nhà, gia đình chị Hoa là lại xảy ra cãi vã, xô xát. Đêm qua, khoảng hơn 12h, tôi có nghe tiếng la hét, chó sủa nhưng nghĩ là họ đánh nhau như những lần trước nên không để ý”, anh H. kể.

Lực lượng Công an bắt giữ hung thủ khi đang bỏ trốn cách hiện trường hơn 5km.

Trong các nạn nhân, cháu Trần Tấn Phát (con trai chị Hoa) sau khi bị đâm trọng thương đã cố gắng trèo ra phía sau nhà, nằm bất động. Riêng cháu gái 3 tuổi, con chung của Thuận và chị Hoa may mắn không bị sát hại.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân