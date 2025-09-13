Hung thủ sát hại 4 người ở Đắk Lắk bị bắt khi đang cải trang thành phụ nữ hòng tẩu thoát

8h30 sáng 13/9, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau hơn 4 giờ gây án, nghi can gây ra vụ sát hại 4 người trong một gia đình trên địa bàn phường Thành Nhất đã bị bắt giữ. Nghi can được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (tên thường gọi là Hào Điên, SN 1988, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Nghi can Nguyễn Nam Đại Thuận bị bắt giữ khi đang lẩn trốn cách hiện trường hơn 5km.



Nghi can Nguyễn Nam Đại Thuận bị bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn vào một khu vực rẫy vắng trên địa bàn phường Ea Kao, cách hiện trường khoảng 5km. Vào thời điểm bị bắt giữ, nghi can này đã cải trang thành một người phụ nữ đi trên chiếc xe máy do cướp được từ một người dân gần hiện trường gây án.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h50 rạng sáng 13/9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà bạn gái là chị Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1992, trú tại 20/7 Nguyễn Đăng Khoa, phường Thành Nhất) dùng dao bầu xông vào nhà đâm Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1992), Trần Thị Dung (SN 1970, mẹ của Hoa), Bùi Văn Nghĩa (SN 2002, em của Hoa) và Trần Tấn Phát (SN 2013, con trai riêng của Hoa).

Lực lượng Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án.



Hậu quả, chị Hoa, Dung và Nghĩa tử vong tại chỗ; cháu Phát bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Nguyễn Nam Đại Thuận đã xông ra ngoài cướp 1 chiếc xe máy của người dân rồi tẩu thoát.

Thông tin từ hiện trường cho biết, trước khi gây ra vụ thảm án, nghi can Nguyễn Nam Đại Thuận có sử dụng ma tuý đá.

Hiện nghi can Nguyễn Nam Đại Thuận đang được lực lượng Công an di lý về trụ sở để điều tra, làm rõ.



Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: cand.com.vn

