Vụ nữ sinh lớp 9 bị s.á.t h.ạ.i, giấu t.h.i t.h.ể trong vườn chuối: Nghi phạm có con chung với nạn nhân

Lực lượng chức năng phong tòa hiện trường, điều tra vụ án.

Ngày 20/4, Công an TP Hải Phòng đã xác định được nghi phạm sát hại nữ sinh, giấu thi thể trong vườn chuối là Lê Phong Toàn (SN 2009, ở xã An Hồng, huyện An Dương).

Nạn nhân là N.T.D (SN 2009, ở xã An Hồng), nữ sinh học lớp 9.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, giữa nghi phạm và nạn nhân có mối quan hệ yêu đương, cả hai đã có con chung với nhau. Cháu bé đã được sinh ra mấy tháng và đang ở với bà ngoại của Lê Phong Toàn.

Lãnh đạo UBND xã An Hồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho biết, đến rạng sáng nay, cơ quan chức năng đã hoàn tất pháp y và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình,

Theo lãnh đạo xã An Hồng, Toàn đã mất bố, mẹ đi tù, nghi phạm sống cùng với bà ngoại, đang học lớp 9.

Trước đó, em N.T.D. (SN 2009, ở xã An Hồng, huyện An Dương) mất tích từ ngày 12/4. Sau đó, gia đình không liên lạc được nên đã trình báo công an.

Sau quá trình điều tra, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện D bị sát hại, chôn tại vườn chuối.

Tối 19/4, công an xác định được nghi phạm sát hại nữ sinh D là Lê Phong Toàn. Bước đầu, Toàn khai nhận đã sát hại rồi chôn thi thể nữ sinh ở vườn chuối.

Công an đã phong tỏa hiện trường, khai quật tử thi để thu thập chứng cứ, trưng cầu giám định pháp y, điều tra vụ việc.

