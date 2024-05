Nam thanh niên tử vong trong vườn thanh long, xe máy đè trên người

Ngày 2/5, Công an TP Tân An, tỉnh Long An tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của N.T.T. (SN 2005, ngụ ấp Ngĩa Lợi A, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An).

Hiện trường nơi phát hiện thi thể T.



Vào sáng cùng ngày, chủ vườn thanh long nằm cạnh con lộ liên ấp Võ Duy Tạo, ấp Xuân Hòa, xã Lợi Bình Nhơn đi thăm vườn thì phát hiện trong vườn, anh T. đã tử vong, bị xe máy đè lên người, nên báo với Công an.

Thông tin trên nhanh chóng được thông báo rộng rãi. Người nhà nạn nhân (sống cách hiện trường khoảng 1km) đã tìm đến xác nhận người thân. Người trong gia đình cho hay, tối 1/5, T. có xin phép gia đình đi chơi nhưng cả đêm không về, đến sáng thì người nhà nhận hung tin.

Công an TP Tân An đang khám nghiệm hiện trường, tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong của T.



