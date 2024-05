Vì sao Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng bị bắt?

Ngày 23-5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Lê Trường Giang khi chưa bị bắt. Ảnh: T.L



Theo Công an tỉnh Phú Thọ, trong quá trình điều tra bước đầu xác định bị can Lê Trường Giang đã lợi dụng vị trí công tác, lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao làm trái quy định về cơ chế quản lý tài chính của Khu di tích lịch sử Đền Hùng do UBND tỉnh Phú Thọ quy định.

Cụ thể, bị can Giang để Công ty TNHH Venus Phú Thọ do ông Bùi Quốc Huy, trưởng phòng tổ chức hành chính của Khu di tích lịch sử Đền Hùng, điều hành được hoạt động dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ôtô điện tại khu di tích.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Việt Trì đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khi bị bắt, ông Lê Trường Giang đang làm giám đốc, bí thư Đảng ủy Khu di tích lịch sử Đền Hùng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Việt Trì đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ biết về hành vi vi phạm pháp luật của đảng viên để xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

