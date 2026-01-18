Tạm giữ khẩn cấp lái xe gây tai nạn làm 4 người thương vong trên Quốc lộ 6

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự trong thời hạn 3 ngày đối với Nguyễn Văn Hướng (SN 1983, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La), lái xe khách giường nằm BKS 26F-008.51 về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn xảy ra vào sáng 17/01 trên Quốc lộ 6.

Tạm giữ hình sự trong thời hạn 3 ngày đối với lái xe Nguyễn Văn Hướng (Ảnh: Công an Sơn La)





Căn cứ kết quả điều tra, xác minh xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do Nguyễn Văn Hướng khi điều khiển xe ô tô khách đi trên đoạn đường cong cua sang phải, mặt đường trơn ướt đã không bảo đảm tốc độ an toàn nên xe ô tô trượt lết trên mặt đường rồi lao xuống hủm sâu phía lề đường bên phải theo chiều đi.

...

Như VOV đã đưa tin, vào hồi 4h26 ngày 17/1, tại Km 225+150, Quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Xe ô tô khách giường nằm BKS 26F-008.51 do Nguyễn Văn Hướng điều khiển đi theo hướng Hà Nội-Sơn La, lao xuống hủm sâu phía lề đường bên phải theo chiều đi.

Hậu quả làm 3 hành khách là Tạ Lê Duy Khánh (SN 2007, ở xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) và ông Tô Văn Trường (SN 1970); ông Nguyễn Văn Viện (SN 1964) cùng trú tại Ứng Hòa, Hà Nội tử vong; 1 người bị thương.

