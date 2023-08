Siêu mẫu Thanh Hằng sẵn sàng "theo chàng về dinh"?

Thanh Hằng chia sẻ vừa nói lời đồng ý

Siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ đăng tải bức ảnh khoe cận cảnh chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn ở ngón tay áp út cùng dòng trạng thái bằng tiếng Anh cực đơn giản: "Just say yes" (tạm dịch: Đơn giản nói đồng ý).

Bài đăng của Thanh Hằng chỉ vừa mới được chia sẻ đã lập tức nhận về "bão" lượt "thả tim" cùng bình luận từ bạn bè, người hâm mộ.

Đa số cư dân mạng đều bất ngờ trước chia sẻ này của Thanh Hằng: "Trời ơi chị đẹp cuối cùng cũng đã lấy chồng rồi", "chấn động", "một lời chúc mừng siêu to", "chúc mừng chị", "tin vui", "chị đẹp sắp lấy chồng rồi"...

Đặc biệt, Thanh Hằng cũng hồi đáp lời chúc mừng từ một người bạn. Nàng siêu mẫu không chia sẻ nhiều, mà chỉ để lại icon trái tim như lời cảm ơn trước sự chúc mừng từ bạn bè.

...

Cách đây chưa lâu, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ chia sẻ cô đã có người yêu và có thể sẽ đám cưới vào cuối năm. Những chia sẻ của siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ thu hút sự chú ý của cư dân mạng bởi ở showbiz Việt, siêu mẫu Thanh Hằng là một trong những người nổi tiếng kín tiếng đối với chuyện tình cảm cá nhân. Thỉnh thoảng, Thanh Hằng cũng vướng phải những tin đồn tình cảm nhưng cô chưa một lần lên tiếng.

Cả showbiz gởi lời chúc mừng



Cô cũng chưa từng công khai hẹn hò bất cứ ai. Người đẹp chỉ mới hé lộ chuyện hẹn hò cách đây ít lâu. Trong một chia sẻ với truyền thông, Thanh Hằng cho biết bạn trai cho cô sự tin tưởng đủ để tiến tới hôn nhân.

Thanh Hằng chia sẻ thêm, cô đã cô đơn suốt 5 năm và cuối cùng đã có được một người đàn ông mà cô tin tưởng. Cô thậm chí còn rủ cô bạn thân, Hồ Ngọc Hà, làm đám cưới chung vào cuối năm nay.

Cả hai cũng đã có ước hẹn sẽ cùng làm cô dâu vào cuối năm nay trước đông đảo khán giả trong live concert love song của Hồ Ngọc Hà ở Đà Nẵng.

Tác giả: Thùy Trang

Nguồn tin: Báo Người Lao Động