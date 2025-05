Ấn Độ - Pakistan đồng ý ngừng bắn

Khuyến cáo công dân Việt Nam Trước tình hình xung đột ngày càng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan, ngày 10-5, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã ra khuyến cáo về bảo đảm an toàn cho công dân đang sinh sống, lao động, học tập ở nước sở tại. Khuyến cáo gồm thường xuyên theo dõi thời sự Ấn Độ trên các phương tiện truyền thông uy tín, không tới các khu vực xảy ra xung đột, mất an toàn. Ngoài ra, công dân Việt Nam cần tuân thủ nghiêm cũng như chủ động chấp hành các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại. Theo TTXVN, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã thiết lập đường dây nóng bảo hộ công dân với số điện thoại: +91 7042035588, email: [email protected] và tổng đài bảo hộ công dân: +84 981848484. Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cũng khuyến cáo công dân Việt Nam nên hạn chế đi lại, tránh những nơi nguy hiểm, cần cập nhật diễn biến và liên lạc với đại sứ quán khi cần thiết, chủ động chuẩn bị các nhu yếu phẩm và lập phương án di dời phù hợp... H.Phương