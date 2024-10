Sáng rình mò trộm xe máy, tối ẩn giật gầm cầu

Ngày 5/10, Công an huyện Lệ Thủy, Công an Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Châu (SN 1995), trú xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Châu là đối tượng đã thực hiện 4 vụ trộm cắp liên tục trên địa bàn, gây tâm lý hoang mang cho người dân địa phương.

Đối tượng Nguyễn Văn Châu cùng tang vật vụ án.





Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan Công an, chiều ngày 28/9, Nguyễn Văn Châu đi xe buýt từ TP Đồng Hới đến thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Tối đó, Châu ngủ lại tại gầm cầu Phong Xuân, thị trấn Kiến Giang.

Đến sáng 29/9, Nguyễn Văn Châu nảy sinh ý định lấy trộm xe mô tô để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Châu đi bộ trên các tuyến đường thuộc thị trấn Kiến Giang ngó nghiêng để tìm xe máy lấy trộm. Đến đoạn đường gần chợ Tréo, Châu phát hiện một xe mô tô Yamaha, Sirius, màu đỏ đen, Châu đến chỗ đậu xe, bật chìa khóa và trộm xe mang đi bán. Sau khi bán được chiếc xe vừa trộm, Nguyễn Văn Châu đã dùng hết để chơi điện tử và tiêu xài cá nhân. Đến tối, Nguyên Văn Châu lại tiếp tục đến gầm cầu Phong Xuân để ngủ lại qua đêm.

... Đối tượng Nguyễn Văn Châu tại cơ quan Công an huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình.





Trong hai ngày tiếp theo, ngày 30/9 và ngày 1/10, Nguyễn Văn Châu tiếp tục đi tìm xe để lấy trộm. Đối tượng tiếp tục lấy trộm 2 chiếc xe mô tô rồi đem đi bán. Số tiền có được từ việc bán xe, Nguyễn Văn Châu đã dùng hết để chơi điện tử và tiêu xài. Đến 9h sáng 2/10, Nguyễn Văn Châu tiếp tục trộm một xe mô tô SYM, màu đỏ ở đoạn đường gần UBND thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thuỷ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Sông Lam

Nguồn tin: cand.com.vn