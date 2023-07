Phó Chủ tịch nước dự Chương trình nghệ thuật 'Cõi thiêng Đồng Lộc - nối mạch ngàn năm'

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại chương trình.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Nhân Dân và 20 đài truyền hình địa phương trên cả nước, là lời tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc, tưởng niệm 55 năm Ngày hy sinh của 10 nữ Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2023) và 55 năm Chiến tích làng K130 (13/8/1968 - 13/8/2023)

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thân nhân các gia đình liệt sỹ, cựu thanh niên xung phong và đông đảo người dân tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ: Sự hy sinh của các anh, các chị, của 10 bông hoa trinh liệt tại Ngã ba Đồng Lộc, cùng với những chiến tích thấm đẫm máu đào của các anh hùng liệt sỹ ở khắp mọi miền đất nước và tấm lòng yêu nước, hết lòng đi theo Đảng, theo cách mạng của nhân dân ta đã làm nên những chiến công hiển hách, để nhiều tên tuổi, nhiều địa danh trên mảnh đất hình chữ S này trở thành những di tích lịch sử cách mạng, để thế hệ sau luôn ghi nhớ, tri ân và tiếp nối.

Chúc mừng, biểu dương những nỗ lực và thành tựu to lớn mà Đảng bộ, quân và dân thị trấn Đồng Lộc, Làng K130 nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng hoan nghênh và đánh giá cao Báo Nhân Dân đã khởi xướng và bền bỉ tổ chức nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khơi dậy, làm sống động những sự kiện lịch sử của dân tộc, trong đó có Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc”.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Cõi thiêng Đồng Lộc - nối mạch ngàn năm”, thông điệp đó đòi hỏi mỗi người có trách nhiệm tiếp nối mạch nguồn của văn hóa, dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam để xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

... Tiết mục nghệ thuật tại chương trình "Cõi thiêng Đồng Lộc - nối mạch ngàn năm".

Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc - nối mạch ngàn năm” có thời lượng 100 phút, với 3 chương. Chương 1 có chủ đề “Xe chưa qua nhà không tiếc” tái hiện chiến tích của Làng K130 (nay thuộc thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc). Hòa cùng ý chí quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, vào đêm 13/8/1968, hơn 100 gia đình ở xóm Hạ Lội, nay là Làng K130, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc đã tình nguyện tháo dỡ hàng trăm ngôi nhà, nhiều nhà thờ họ, có người hiến cả quan tài để lát đường, làm cầu cho 130 chiếc xe an toàn chở hàng ra tiền tuyến.

Chương 2 có chủ đề “Máu có thể đổ, đường không thể tắc” kể câu chuyện về một thời chiến đấu anh hùng, sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc.

Chương 3 với chủ đề “Thênh thang đường mới” là hình ảnh Hà Tĩnh bước đến thời kỳ đổi mới với các tầng lớp nhân dân hăng say lao động, tăng gia sản xuất, chung tay xây dựng và phát triển quê hương.

Thông qua chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc - nối mạch ngàn năm”, khán giả được sống lại với những mốc son lịch sử. Xuyên suốt chương trình thể hiện sự chuyển tiếp từ tư tưởng tới hành động; từ những ước mơ, hoài bão của thế hệ thanh niên sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì hòa bình, thống nhất đất nước tới quyết tâm của thế hệ hôm nay xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

