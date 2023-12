Ổ voi, ổ gà 'giăng bẫy' người dân trên tuyến đường 173 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Your browser does not support the video tag.

Video: Cận cảnh tuyến đường Ngô Quyền nát như tương, "bẫy" người đi đường.

Tuyến đường Ngô Quyền (thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) được đưa vào sử dụng từ năm 2012. Tuyến đường có chiều dài hơn 6km, nối từ quốc lộ 1A (xã Thạch Trung) tới cầu Thạch Đồng (xã Đồng Môn), với tổng mức đầu tư hơn 173 tỷ đồng.

Sau hơn 10 năm đưa vào vận hành, tuyến đường nơi cửa ngõ phía Bắc thành phố Hà Tĩnh đã xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt sau đợt mưa lũ khiến nhiều vị trí mặt đường bị bong tróc, rạn nứt tạo thành những "ổ voi, ổ gà".

Theo ghi nhận của PV VTC News, tại tuyến đường Ngô Quyền, đoạn qua xã Thạch Trung dài khoảng 2km, nhiều vị trí mặt đường hư hỏng, rạn nứt, bong tróc, hằn lún, vỡ kết cấu. Nhiều "ổ voi" rộng hơn 1m, sâu 0,2m, sẵn sàng xô ngã người đi xe máy.

Chỉ trong ít giờ đồng hồ, phóng viên ghi nhận hàng chục xe tải cỡ lớn nối đuôi nhau cày xới trên tuyến đường Ngô Quyền. Đặc biệt, tuyến đường này nối với nhiều dự án đang xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh nên xuất hiện lượng lớn xe tải “4 chân” lưu thông.

Thường xuyên đi qua tuyến đường, ông Phạm Xuân Sinh (xã Thạch Trung) cho biết, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải cỡ lớn chạy qua con đường này khiến mặt đường nứt toác, sau 2 trận mưa lớn vào tháng 10 thì tuyến đường hư hỏng nghiêm trọng hơn.

“Đường ở thành phố mà còn thua cả đường làng, xe tải thì chạy ầm ầm suốt ngày đêm, bụi bay mù mịt. Tuyến đường xuống cấp khiến người và phương tiện di chuyển qua phải căng mắt quan sát, vừa tránh xe tải vừa tránh ổ gà, ổ voi”, ông Sinh bức xúc.

... Cũng theo người dân địa phương, sau khi chợ Bình Hương (xã Thạch Trung) đi vào hoạt động năm 2019, lượng xe tải chở nông sản qua đường Ngô Quyền tấp nập hơn, khiến nhiều vị trí cứ khắc phục lại tiếp tục hư hỏng.

Bụi bay mịt mù, mặt đường bị cày xới mỗi khi xe trọng tải lớn đi qua.

"Ổ voi, ổ gà" tạo thành những cái "bẫy" người tham gia giao thông.

Người đi xe máy khiếp đảm mỗi khi đi qua tuyến đường này, vừa tránh né “bẫy” vừa phải tránh né xe tải.

Nhiều vị trí hằn lún, nứt hình mai rùa và ngày càng lan rộng ra mặt đường.

Nhựa đường không còn kết dính, chảy xệ sang hai bên lề đường.

Những "ổ voi, ổ gà" trên mặt đường vô tình gây nên các vụ va chạm, ngã xe cho người tham gia giao thông trong thời gian qua.

Trả lời báo chí, lãnh đạo UBND xã Thạch Trung cho biết, do hệ thống thoát nước kém, mưa lớn thời gian vừa qua dẫn đến thẩm thấu ngược, cộng với lượng xe trọng tải lớn qua đây khá nhiều khiến tuyến đường Ngô Quyền xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng nghiêm trọng.

“Việc đường xuống cấp nghiêm trọng không những gây khó khăn cho phương tiện giao thông qua lại mà đã có nhiều trường hợp bị tai nạn. Thành phố đã có chủ trương đầu tư nâng cấp tuyến đường Ngô Quyền, đoạn từ quốc lộ 1 về xã Thạch Trung với tổng số vốn gần 100 tỷ đồng, đầu năm 2024 sẽ triển khai để phù hợp với tiêu chí đô thị”, đại diện UBND xã Thạch Trung cho biết thêm.



Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo VTC News