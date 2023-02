Nhiều sai phạm trong vụ lăng mộ 'khủng' ở Hà Tĩnh

Lăng mộ "khủng" của cá nhân xây dựng trên đất nông nghiệp thu hồi của người dân (Ảnh: Tiến Hiệp).

Chiều ngày 24/2, PV báo GD&TĐ đã có buổi làm việc với chính quyền xã Thạch Trung, UBND TP Hà Tĩnh liên quan đến thu hồi đất nông nghiệp giao cho cá nhân xây lăng mộ “khủng”. Lãnh đạo xã thừa nhận có sai phạm trong việc này.

Theo đó, UBND xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) thừa nhận quy trình giao đất cho chủ nhân xây lăng mộ không đúng với quy định. Sau khi hoàn tất công tác hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, địa phương đã giao 2000m2 đất cho một doanh nhân là con em địa phương đang sinh sống tại Bình Dương để xây dựng lăng mộ của dòng họ.

Sau khi thu hồi đất nông nghiệp của người dân, chính quyền địa phương đã giao cho hộ ông Nguyễn Văn Mạnh 2000m2 để xây lăng mộ của dòng họ (Ảnh: Tiến Hiệp).



Không những thế, đại diện chính quyền xã Thạch Trung cũng thừa nhận, quá trình xây dựng không đúng với thiết kế được cấp phép. “Vị trí xây đình miếu trong quy hoạch được cấp phép là các ngôi mộ, nhưng họ xây nhà cao lên như vậy là không đúng”.

Vị trí xây dựng 3 đình miếu trong quy hoạch được cấp phép là vị trí các ngôi mộ (Ảnh: Tiến Hiệp).



Cũng liên quan đến nội dung trên, một người dân thôn Trung Phú (xã Thạch Trung) xin được giấu tên - đã liên hệ với PV bày tỏ sự bức xúc vì việc làm sai quy định của chính quyền địa phương.

“Người dân trên địa bàn thôn vô cùng bức xúc vì khu vực xây lăng mộ cá nhân đó thuộc thôn chúng tôi. Khi về họp ở thôn, xã nói là mở rộng nghĩa trang để phục vụ cho người dân trong thôn, xã có nhu cầu cát táng. Tuy nhiên, khi thu hồi xong họ lại giao cho một cá nhân, cử tri ở đây đã ý kiến nhiều lần nhưng đều không được giải quyết”, người dân ấm ức nói.

Tối cùng ngày, ông Mai Văn Di, Chủ tịch UBND xã Thạch Trung, người kí nhiều hồ sơ, thủ tục liên quan đến khu lăng mộ khủng trên đã liên hệ phóng viên. Ông Di nói xã có sai sót, đề nghị được giúp đỡ địa phương.

... Việc thu hồi đất là để mở rộng nghĩa trang nhưng giao cho cá nhân xây lăng mộ "khủng" khiến nhiều người dân bức xúc (Ảnh: Tiến Hiệp).



Như Báo GD&TĐ đã thông tin, tháng 8/2020, UBND thành phố Hà Tĩnh có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình nghĩa trang Hoàng Ích, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh.

Theo đó, có 9 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng diện tích 3.759,9m2 được bồi thường hỗ trợ trực tiếp số tiền 519,9 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để mở rộng nghĩa trang Hoàng Ích, phần lớn diện tích trên lại được giao “đại gia” là con em xã Thạch Trung làm ăn ở Bình Dương xây lăng mộ của gia đình.

Khu lăng mộ hoành tráng xây dựng trên đất nông nghiệp thu hồi của người dân (Video: Tiến Hiệp).

Khu lăng mộ được xây dựng ở vị trí đắc địa, nằm gần điểm giao của các đường trục chính và ở khu vực án ngữ trước chợ Bình Hương, chợ nông sản của thành phố. Không những thế, 4 phía của khu lăng mộ đều có đường bao quanh trong đó có một tuyến đường chính nối từ UBND xã Thạch Trung tới nhà thờ Vạn Hạnh.

Khu lăng mộ được chủ nhân xây dựng hoành tráng với tường cao hơn 2m bao quanh, trong khuôn viên có 3 đình miếu lớn đang được hoàn thành. Ngay từ cổng vào, với kiến trúc dành cho lăng tẩm, chùa đền cổ.

Tác giả: Tiến Hiệp - Hồ Tứ

Nguồn tin: Báo GD&TĐ

